Bodenmaiser Hof ist Leading Spa Resort 2016

Als erstes Hotel in Bayern gewinnt der Bodenmaiser Hof den Leading Spa Award. Gäste konnten in den vergangenen Monaten abstimmen, welches Leading Spa Resort für sie Wellness und Service auf höchstem Niveau bietet. Anlässlich der 6. Verleihung Ende 2016 wurden insgesamt 28.000 Stimmen abgegeben, die meisten entfielen auf das 4-Sterne-Superior-Hotel im Bayerischen Wald. Inhaberfamilie Geiger und deren Mitarbeiter sind stolz auf die neueste Auszeichnung nach der Wellness Aphrodite. Insgesamt gibt es 35, nach strengen Qualitätskriterien ausgewählte Leading Spa Resorts in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Spanien. www.leadingspa.com , www.bodenmaiser-hof.de

„Beim Leading Spa Award zählt die Stimme der Gäste, sie haben den Bodenmaiser Hof mit seiner Kombination aus Tradition, Design und persönlichem Service zum Gewinner gekürt“, sagt Hotelchef Wolfgang Geiger. „Wir danken unseren Mitarbeitern, die jeden Tag alles tun, um unsere Kunden charmant und freundlich zu umsorgen.“ Bereits in vierter Generation führt Familie Geiger das 4-Sterne-Superior-Hotel und setzt dabei konsequent auf herzliche Gastfreundschaft sowie legeren Luxus.

Infos unter www.bodenmaiser-hof.de oder Telefon 09924 954-0

Foto: (c) Bodensmaiser Hof