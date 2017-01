Park Gstaad: Luxus Fitness-Retreat

Jetzt schon and die Bikini-Figur denken: Gäste des Park Gstaad dürfen im März professionell trainieren. Das Park Gstaad und Pop-Up Fitness initiieren, nach dem erfolgreichen Workshop im Herbst, das Ultimative Winter Fitness Retreat vom 9.-12. März 2017.

Sportbegeisterte können sich, betreut von Fitnessguru Olivia Cooney von Pop-Up Fitness, in der Welt der alpinen Fitness, auspowern. Das intensive Workout beinhaltet eine große Bandbreite an Aktivitäten, die das Blut in Wallung bringen: Bergläufe, Konditionstraining und eine Exkursion zu Gstaads traumhaftem Peak Walk, der ersten und einzigen Verbindungsbrücke zwischen zwei Bergspitzen mit einer Länge von 107 Metern.

Ebenso so wie die körperlichen Aktivitäten, spielt natürlich auch die Ernährung eine wichtige Rolle bei diesem Retreat. Teilnehmer genießen hier, von Olivia und dem Gourmetteam des Hotels exklusiv zusammen gestellte Menüs. Das speziell angefertigte Menü beinhaltet ein proteinreiches Frühstück, leichten Lunch und Dinner, welche die exquisite Küche des Hotels wiederspiegeln und gleichzeitig gesund und für Sportler geeignet sind.

Das Programm bietet auch Entspannung, so dass teilnehmende Sportler revitalisiert vom Workshop zurückkommen. Die Fitness-Retreater können die Vorzüge des hoteleigenen Salzwasserpools mit einer “Pool and Refuel”-Session genießen sowie sich bei einem inbegriffenen Aromatherapy Associates Spa Treatment von den Wellness-Experten des Park Gstaad verwöhnen lassen.

Um auch am Abend zu relaxen, genießen Teilnehmer exklusiv eine Filmvorführung im privaten Ambiente der Penthouse Suite, bevor sie entspannt in ihren luxuriösen Zimmern zur Ruhe kommen können.

Das Package startet bei 2581 CHF in Einzelbelegung, und 3407 CHF bei Doppelbuchung.

www.grandhotelpark.ch

Foto: (c) Park Gstaad, Spa Bereich