Exklusives Golf-Arrangement im Conrad Pezula

Bis April 2017 bietet das Conrad Pezula, das bei den World Golf Awards 2016 zum besten Golf-Resort Südafrikas gewählt wurde, ein exklusives Angebot für Golf-Fans: Das „Best of Both Worlds“-Arrangement beinhaltet für zwei Tage eine 9 Loch-Runde und eine 18 Loch-Runde Golf oder jeweils alternativ eine Behandlung im Conrad Pezula Spa & Gym. Das Arrangement ist bis 30. April 2017 ab 300 Euro (zzgl. Steuern) pro Nacht bei einem Mindestaufenthalt von zwei Übernachtungen buchbar.

Der Pezula Championship Golf Course

An der berühmten Garden Route in der Nähe der Stadt Knysna gelegen, bietet der 18 Loch Pezula Championship Golf Course einzigartige Golferlebnisse. Designt von den Golfarchitekten David Dale und Ronald Fream von GolfPlan USA ist er harmonisch in die natürliche Umgebung eingebettet. Von Loch Eins bis Fünf blicken die Gäste auf einen ursprünglichen Wald mit faszinierender Flora und Fauna. Der Ausblick zwischen Loch Sechs und Zwölf wird von der malerischen Lagune von Knysna beherrscht, ab Loch 13 bieten sich ausschweifende Blicke über den Indischen Ozean. Ergänzt wird das Angebot durch eine Golfschule und eine Driving Range. Am „Abschlag 19“ erwartet die Spieler die Noah´s Champagne and Cigar Lounge, die mit lokalen und exotischen Spirituosen, Weinen und Champagner optimal ausgerüstet ist.

Das Conrad Pezula Resort & Spa: Wellness und Sport in luxuriösem Ambiente

Luxus pur an Südafrikas berühmter Garden Route: Das Conrad Pezula Resort & Spa liegt auf einer riesigen Sandsteinklippe, einer der beiden Knysna Heads, die die Einfahrt in die Lagune von Knysna säumen. Diese exklusive Lage erlaubt atemberaubende Ausblicke auf den Naturhafen der Lagune, den Indischen Ozean und die majestätischen Outeniqua-Berge. Das Luxusresort verfügt über 83 Suiten in lokal inspiriertem, anspruchsvoll gestaltetem Ambiente. Die zeitgenössische Architektur des Resorts fügt sich harmonisch in die Landschaft ein: Individuelle, flache Villen mit jeweils zwei Suiten im unteren sowie zwei im oberen Stockwerk. Jede der bis zu 250 qm großen Villen bietet einen spektakulären Panoramablick auf den Golfplatz, die Lagune oder den Ozean.

Das mehrfach ausgezeichnete Conrad Pezula Spa & Gym offeriert ganzheitliche Spa Treatments mit afrikanischen Naturprodukten der Maruwa Collection, die speziell aus Sträuchern der für die Provinz Westkap typischen Fynbos-Vegetation gewonnen werden. Im angeschlossenen Medi-Spa werden Botox- und Filler-Behandlungen sowie Sclerotherapie-Behandlungen geboten.

