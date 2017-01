Dufstars Jurysitzung

Duftbegeisterte aufgepasst! Am 11. Mai werden die besten Düfte des Jahres gekürt und gefeiert. Welche Düfte zu den Finalisten beim deutschen Parfumpreis Duftstars zählen, hat am Mittwoch, 18. Januar, eine hochkarätige Jury ermittelt. Darunter auch Susanne Stoll, Chefredakteurin der INSIDE beauty.

„Es war auch dieses Mal nicht leicht!“, so die Jurorin. So viele tolle Lancierungen hätten es verdient, in die Endrunde zu kommen. Doch in jeder Kategorie schaffen es letztendlich nur 5 Düfte, ins Finale zu kommen. Eine große Jury wählt dann DEN Star in jeder Kategorie.

Es bleibt spannend!