Alpenhaus Gasteinertal: Verwöhntage zu gewinnen

Loslassen, achtsam sein, Kraft tanken im Gasteinerta: Das Wellness-Reise-Magazin SPA inside verlost Verwöhntage im Alpenhaus Das Gasteinertal in Österreich.

Regionale, zeitgemäß interpretierte Authentizität, traditionelle Werte mit alpinem Lifestyle und österreichischem Flair verbindet das 4-Sterne-Hotel Das Alpenhaus Gasteinertal. Und punktet mit einem erstklassigen Verwöhn- und Serviceangebot. Das ehemalige Grand Park Hotel Bad Hofgastein, zentral im Kurort gelegen, erstrahlt seit kurzem in neuem Glanz. Vier Säulen des Urlaubskomforts spielen die tragende Rolle: Ernährung, Bewegung, Wellness und Gesundheit. Die vielfältige Alpenhaus.Kulinarik wird sowohl Gourmets als auch ernährungsbewussten Gästen, Allergikern, Vegetariern sowie Veganern gerecht.

Im 2000 m2 großen Alpen.Veda.Spa steht ein vielfältiges Wellness- & Gesundheitsangebot auf dem Plan. Die Heilkraft der Natur, die meditative Wirkung der Berge und Energie durch Wasser haben die Gestaltung und Ausstattung sowie die Behandlungen inspiriert. Das eigens entwickelte Alpen. Kraft.Selfness-Programm, u. a. mit Yoga sowie geführten Touren zu Kraftplätzen in der Natur, fördert Achtsamkeit, Energie und Balance. Nach einem Tag in der einzigartigen Naturlandschaft der Salzburger Berge oder auf den Pisten des nahen Skigebiets Ski amadé sind Innenpool, Whirlpool, Saunen, Ruheräume mit Panoramaliegen und Blick auf die Gasteiner Bergwelt ideal zum Relaxen. Fürs tägliche Workout geht‘s in den top ausgestatteten Fitnessraum, oder man genießt sanfte Yoga- und Meditationsübungen.

Gewinnen Sie einen Aufenthalt im neuen Wellnesshotel Das Alpenhaus Gasteinertal:

2 Nächte im Doppelzimmer

Frühstück

4-Gang-Wahlmenü am Abend

1 Tages-Skipass

1 Teilkörpermassage im Alpen. Veda.Spa für zwei Personen

