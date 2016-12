Sporthotel Tannenhof: Tennishotel im Westallgäu

Das Hotel Tannenhof ist der Hotspot im Allgäu für aktive Gäste. Von einer ambitionierten „Tennis-Familie“ geführt, bietet das Resort – neben vier Tennis-Hallenplätzen direkt im Haus und fünf Tennis-Frei-Plätzen – professionelle Anleitung und ein luxuriöses Umfeld. Sowohl Einsteiger wie auch versierte Tennisspieler profitieren von den spielstarken, staatlich geprüften Tennislehrern der im Hotel integrierten, mit dem Gütesiegel „Deutsche Tennis-Schule“ ausgezeichneten Tennis-Schule Christian Langes. Darüber hinaus wartet das Hotel mit einem Squash-Court, einem großzügigen Fitness- und Gymnastikbereich über zwei Etagen, Tischtennis und Billard auf. Golf-Enthusiasten setzen auf eines der lukrativen Golf-Packages, die in Zusammenarbeit mit den zahlreichen Golfplätzen in der Region geschnürt werden. Tägliche Morgen- und Wassergymnastik, Yoga-Sessions, geführte

Wanderungen sowie Ski- und Langlaufkurse runden das breite Sport-Angebot ab.

Das Hotel Tannenhof verfügt über einen 2016 komplett neu gestalteten, 2.400 Quadratmeter großen SPA-Bereich, der auch höchsten Ansprüchen gerecht wird. Wasserraten kommen im Panorama-Hallenbad mit Gegenstrom-Schwimmanlage, in der Warm-Sprudel-Therme mit Massagedüsen und in dem ganzjährig beheizten Freibad auf Ihre Kosten. Wer es gerne heiß mag entspannt in der großzügig angelegten, modernen Saunalandschaft mit

Finnischer Sauna, Dampfgrotte, Bio-Sauna, Altholz-Stadelsauna und Infrarot-Kabine. Einzigartig im gesamten Alpenraum: In der Microsalt-Anlage wird Meeresluft eingeblasen. Sand von der Nordsee verleiht Sylter Strandfeeling – hervorragend für Körper und Geist. Liebevoll eingerichtete

Ruheräume, teilweise mit beheizten Wasserbetten und eine Bibliothek laden zum Ausspannen und Träumen ein. Kompetent und einfühlsam betreut das Therapie- und Reha-Team mit hauseigenen Physiotherapeuten die Gäste in 16 Behandlungskabinen. Das breite Angebot reicht von

verschiedenen Massagen und Bädern, über Elektro-Therapie- und Kneipp-Therapie bis hin zu Physiotherapie und den verschiedensten Beauty-Behandlungen. Zudem können Interessiere aus diversen Gesundheits- und Beautyprogrammen, wie Schrothkuren, F.X. Mayr-Kuren und Schlank +

Fit-Programmen, wählen.

Weitere Informationen zum Tannenhof Resort. Sport und Spa unter: www.tannenhof.com