SLH: Silvester Specials

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und mit ihr der alljährliche Weihnachtsstress: Geschenke besorgen, kochen, backen,… Kein Wunder, wenn man nach den Feiertagen eine kleine Auszeit braucht! Small Luxury Hotels of the World™ (SLH, www.slh.com) präsentiert vier Destinationen, die nicht nur Erholung versprechen, sondern mit ihren besonderen Angeboten auch die Möglichkeit bieten, den Jahreswechsel 2016-2017 gebührend zu zelebrieren.

Flemings Mayfair, London, England

Bereits 1851 eröffnet, ist das Flemings Mayfair eines der ältesten Londoner Hotels in Familienbesitz und blickt auf eine lange Tradition zurück. Es ist eines von Londons „best kept secrets“ und bestand ursprünglich aus 13 georgianischen Stadthäusern. Nach einer Renovierung ist es heute ein luxuriöses, komfortables Boutique-Hotel mit 129 Zimmern, dessen prächtiges Mobiliar vor allem dadurch besticht, dass es den Stil der 1930er Jahre mit moderner Farbenpracht und schicken Golddetails vereint. Es eignet sich perfekt zum Rückzug an kalten Wintertagen und zur Übernachtung nach einer einmaligen Londoner Silvesternacht. Das Flemings Mayfair befindet sich im Herzen Londons, nur wenige Minuten vom Buckingham Palace und dem Green Park entfernt.

Weitere Informationen unter www.slh.com/flemings, Preise ab 246€/Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer, inkl. Steuern.

Silvester-Spezial: Für den Jahreswechsel bietet das Flemings Mayfair ein unvergessliches Dinner mit einem 7-Gänge Menü, zubereitet von Michelin-Sternekoch Shaun Rankin. Am nächsten Morgen können Gäste das neue Jahr beim Frühstück an einem üppigen Buffet begrüßen.