Skisaison in Hochzillertal-Kaltenbach

Den Skitag vom ersten Moment an genießen: Gäste der Sportresidenz Zillertal****s werden auch in dieser Saison wieder mit dem hoteleigenen Shuttle-Service direkt in das Wintersportgebiet Ski-optimal Hochzillertal-Kaltenbach an den Lift gebracht. Das Vier-Sterne-Superior Boutique-Hotel steht für Luxus und Lifestyle – für Gastlichkeit, die allen Ansprüchen gerecht wird.

Die Bedingungen sind grandios – so gut wie um diese Jahreszeit schon lange nicht mehr: Pulverschnee bei angenehm-kalten Temperaturen. Nur rund eine Autostunde von München entfernt liegt das Wintersportgebiet Ski-optimal Hochzillertal-Kaltenbach – eines der besten Skigebiete.

Ganz ohne Wartezeiten bringt die 8er-Gondel die Sportler ab 7.30 Uhr auf den Berg, dort stehen dann die Hauptbahnen sowie ein Anfängerlift bereit. Auf blauen, roten und schwarzen Pisten erwarten die Skifahrer und Snowboarder bestens präparierte Pisten im Hochzillertal.

Auf der Wedelhütte sorgt Küchenchef Christian Siegele mit Leckereien wie dem Strammen Wedler, Zillertaler Krautkrapfen oder auch dem Kaiserschmarren deluxe mit Apfelmus, Zwetschkenröster & Vanilleeis für den kulinarischen Genuss und Energie für einen traumhaften Tag im Schnee.

