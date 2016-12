Pink Ribbon: Weihnachtsgeschenke

Das aktuelle Pink Ribbon Armband ist noch bis Ende Dezember für Euro 9,99 (unverb. Preisempfehlung) in allen Hunkemöller-Filialen sowie bei BiBA erhältlich. Von jedem verkauften Exemplar werden 3 Euro an die gemeinnützige Organisation Pink Ribbon Deutschland gespendet. Das neue Armband ist extra für Pink Ribbon entworfen worden und besticht in modernem Mix & Match Look: mehrere Armbänder in einem, von denen eines auch als Haarband genutzt werden kann. Verpackt ist es in einer praktischen Geschenkbox.

Ebenfalls online erhältlich ist die Gabriele Strehle Schleife. Der Verkaufspreis liegt bei 3 Euro, von jedem verkauften Stück erhält Pink Ribbon Deutschland 2 Euro. Besonders auch zum Weihnachtsgeschäft ist das eine schöne Möglichkeit, mit einer kleinen Geste etwas Gutes zu tun! Erstmals hat Gabriele Strehle für die gemeinnützige Kampagne Pink Ribbon Deutschland eine Schleife entworfen. Ihr Name steht seit Jahrzehnten für deutsche Mode von Weltruf. Bekannt wurde sie durch ihren puristischen Stil von sublimer Erotik und sportlicher Eleganz, aber auch durch ihr Qualitätsbewusstsein. Nicht nur das, was sie für das Label STRENESSE geleistet hat, auch ihre Persönlichkeit hat Gabriele Strehle zu einem Begriff gemacht. Ihr Name steht für Ehrlichkeit & Echtheit. Gerade deshalb ist sie prädestiniert als Botschafterin von Pink Ribbon. Gabriele lebt, was sie sagt: „Glück heißt: die Chance nutzen, Brustkrebs früh zu erkennen. Ich nutze sie.“

Praktisch und für den guten Zweck: Pink Ribbon Jahreskalender 2017 im Taschenbuchformat. Der hochwertige Pink Ribbon Jahreskalender 2017 ist für Euro 15,99 (unverb. Preisempfehlung) im deutschen Buchhandel sowie online erhältlich. Von jedem verkauften Exemplar spendet das Unternehmen Charity Gifts 3 Euro an die gemeinnützige Organisation von Pink Ribbon Deutschland. Jede Woche des Jahres ist übersichtlich auf einer Doppelseite dargestellt. Ferien- und Feiertagskalender, Notiz- und Adressseiten runden die Pink Ribbon Agenda ab. Inspirierende Bilder und das liebevolle Design der Seiten machen den Kalender zum gern angesehenen Begleiter Tag für Tag. Im handlichen Taschenbuchformat enthält diese Agenda viele wertvolle Inhalte. Informationen zur Arbeit von Pink Ribbon Deutschland und die Früherkennung von Brustkrebs gehören genauso dazu wie Denkanstöße für kurze Pausen im Alltag.

www.shop.pinkribbon-deutschland.de