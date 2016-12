Koch-Event im Dolomitengolf Resort

Dieter Müller gilt unter den deutschen Sterne-Köchen als einer der Vielseitigsten: In seinem Koch-Stil vereinen sich mediterrane, französische und asiatische Einflüsse. Zudem ist der Schwarzwälder mit weltweiten Erfahrungen auch Kochbuch-Autor – und ein exzellenter Koch-Lehrer! Was lag da näher, als dass er seine Koch-Künste jedermann vermittelt?

Im Februar bietet der sympatische Gourmet-Experte, der früher die berühmten Schweizer Stuben bei Wertheim und das Schlosshotel Lerbach bei Bergisch Gladbach als Küchenchef leitete, sein kulinarisches Knowhow wieder zum Mitlernen in einem passenden, idealen Rahmen an: Im Dolomitengolf Resort in Osttirol. Ein außergewöhnliches Koch-Event: Unter dem Motto „Kochen mit allen Sinnen“ bieten die Hamacher Privathotels, die das Dolomitengolf Resort mit attraktiven Hotels und ebensolcher Küche führen, eine Genuss-Woche voller kulinarischer Highlights an. Zwei Termine stehen zur Auswahl: 11. bis 18. und 18. bis 25. Februar!

Glanzpunkt des abwechslungsreichen Wochenprogramms ist der Kochtag mit Dieter Müller – in lockerer Runde wird auch gemeinsam gespeist – mit professionellen Tipps aus erster Hand… Dieter Müllers Koch-Kurse zählen zu den Highlights des Winter-Programmes der Hamacher Privathotels!

Den Starkoch zog es mittlerweile vom Festland auf die Weltmeere, wo er auf der MS Europa als Patron in seinem Gourmet-Restaurant kocht. Abgerundet wird das Programm durch ein hochkarätiges Wein-Seminar mit österreichischen Spitzen-Winzern.

Kosten pro Person: 799 Euro inkl. 7 Nächten im DZ mit Balkon, Verwöhn-Halbpension, einem exklusiven Tages-Kochkurs mit Dieter Müller, einem weiteren Kochtag mit den Chefköchen der Hamacher Privathotels, einem Weinseminar mit Weinverkostung.

Weitere Informationen zum genussvollen Koch-Event unter: „Kochen mit allen Sinnen"

