Holzhotel Forsthofalm: Graffiti-Workshop

Sprühen ist hip: Wie umfangreich und spannend die Welt des Graffiti sein kann, zeigt die Salzburger Künstlerin Tamara Volgger alias Soma in einem dreitägigen Workshop vom 4. bis 7. Mai 2017 im Holzhotel Forsthofalm in Leogang im Salzburger Land. Die 30-jährige freischaffende Künstlerin taucht mit den Gästen in die Geschichte und die verschiedenen Stile ein, erklärt welche Materialien und Techniken bei der Umsetzung helfen, bevor jeder Gast sich zunächst an einer Skizze und schließlich im Sprühen eines Kunstwerks auf Leinwand versucht.

Inspiration holen sich die angehenden Sprayer auch im Hotel. Ein Graffiti von Soma schmückt das SPAnorama der Forsthofalm. Das Arrangement „Die Welt des Graffiti – Lebe deine Energie“ umfasst drei Übernachtungen inklusive ¾ Bio-Kulinarik und eine 25-minütige Massagezeit „Brain“ sowie die Teilnahme am Graffiti-Workshop mit jeweils einer Morgen- und Nachmittagseinheit am Freitag und mit zwei Einheiten am Wochenende.

Dazwischen bleibt genügend Zeit zur Entspannung im Sky Spa mit Dachterrasse und beheiztem Pool. Der Aufenthalt ist ab 665 Euro pro Person in der Kategorie Klein Eden buchbar. Reservierungen nimmt das Hotel telefonisch unter +43(0)6583-8545 und per E-Mail unter info@forsthofalm.com an.

Mehr Informationen finden sich unter www.forsthofalm.com.

Tamara Voggler alias Soma

Tamara Volgger alias Soma startete mit 14 Jahren ihre ersten Spray-Versuche. Nach ihrem Umzug zum Studium nach Salzburg begann die gebürtige Pinzgauerin professionell zu Sprühen, fasste in der urbanen Szene Fuß, verbesserte ihr Styles und begann selbst Workshops abzuhalten. Ihre Lieblingsmotive sind vor allem weibliche Abbilder, typische Frauencharaktere, wildstyles (verschnörkelte Buchstaben), Katzen und Comicfiguren. Soma sprüht auch auf Leinwänden und verwendet dabei Materialien wie Acrylfarben oder Lackstifte.