FX Mayer: Frühjahrs-Fasten Kur

Immenser Leistungsdruck und die eigene Hastigkeit in allem Tun wirken sich auf Dauer sehr negativ auf das allgemeine Wohlergehen und damit auch auf die Gesundheit aus. Warnsignale wie Schlaflosigkeit, Stoffwechsel-und Verdauungsstörungen sowie Verspannungen sind oft die Folgen und können das Immunsystem schwächen.

Präventiv bietet die Mayr Classic Fasten Kur des Original FX Mayr Gesundheitszentrums in Maria Wörth am Wörthersee zum Start des neuen Jahres ein maßgeschneidertes Programm für die Erneuerung der Vitalkräfte an. Die Reaktivierung der Selbstheilungskräfte durch die Fasten Kur wird ärztlich und therapeutisch liebevoll in der Kraft und Stille der Natur am Wörthersee begleitet. Die persönliche Fastenzeit wird durch das behutsame Ausleiten von Schadstoffen und dem achtsamen Zuführen wichtiger Vitalstoffe nach einer Zeit der Enthaltsamkeit die Entsäuerung und Reinigung des Organismus herbeiführen und die entgleisten Funktionsprozesse des Körpers wieder in Balance bringen.

Ein tägliches Yoga-Programm und dazu abgestimmte Atemübungen unterstützen zusätzlich den Reinigungsprozess des Darmes und beruhigen. Zusätzliche Therapien, wie Heilmassagen, entspannende Entgiftungsbäder oder die Immuninfusion fördern die Regeneration von Körper, Geist und Seele und stärken die Vitalkraft. Die tägliche abgestimmt reduzierte FX Mayr Kulinarik und die Tee-Fasten-Periode erfährt der Gast als „Silent Service“ mit Blick auf den glitzernden See.

Zur gründlichen Vorbereitung der FX Mayr Fasten Kur empfiehlt es sich, mit einer Anamnese zu beginnen. Mit Mayr Pre-Lab lassen Sie bereits vor Ihrem Besuch in unserem Haus Ihre Laborwerte bestimmen.

Der über 40 Jahre gewachsene Erfahrungsschatz des FX Mayr Ärzte Teams bietet während der intensiven Heilungsprozesse der FX Mayr Fasten Kur das wichtige Verständnis für eventuell auftretende belastende Momente. Damit der Kur-Gast auf sanfte Weise wieder in seine eigene innere Ordnung zurück finden kann, bieten die erfahrenen FX Mayr Therapeuten in Einzelsitzungen zusätzliche Unterstützung an.

Die 7 Tage Basic oder 14 Tage Classic FX Mayr Classic Fasten Kur kann auf diese Weise wahre Wunder bewirken und unterstützen, einen Neuanfang durch eine ganzheitliche Entgiftungskur für sich möglich zu machen.

www.original-mayr.com