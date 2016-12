Florida: Relaxen mal anders

Florida zählt zu den US-Bundesstaaten mit der höchsten Lebenserwartung. Bis zu 360 Sonnentage im Jahr, kilometerlange Sandstrände und frische Meeresbrisen an Ost- und Westküste heben die Gemütslage und haben zugleich einen positiven Effekt auf die Gesundheit. Höchste Zeit, selbst den „Jungbrunnen“ Florida zu besuchen, um vom umfangreichen Wellness-Angebot zu profitieren.

Die Wellness-Reise durch Florida beginnt im Westen, in Crystal River. Hier finden Urlauber eine von zahlreichen heißen Quellen im Sunshine State. Aus insgesamt 28 natürlichen Quellen sprudelt hier jeden Tag über eine Milliarde Liter konstant 20 Grad warmes Wasser. Ein guter Grund, um in das wohltuende Nass abzutauchen, sind die medizinischen Vorteile: Der Stoffwechsel wird angeregt, Muskelbeschwerden gelindert und Stress abgebaut. Außerdem kann man hier mit wildlebenden Manatees tauchen. Von den friedlichen Seekühen lässt sich auch einiges abschauen, wenn es ums Entspannen geht. Sich einfach treiben lassen und relaxen – nirgends fällt es so leicht wie hier.

Frisch gebadet geht es an der Westküste entlang in Richtung Süden. Hier ist aktives Wellness angesagt. Die schneeweißen Strände auf Sanibel Island, unmittelbar vor Fort Myers gelegen, sind ideal für eine Runde auf dem „Beach Bike“. Auf den über 40 Kilometer langen Radwegen entlang der beiden Hauptstraßen eignen sich diese speziellen Fahrräder mit ihren dicken Reifen perfekt, um versteckte Juwelen der Insel zu sehen, die mit dem Auto nicht zu erreichen sind.



An der Westküste wird in Jacksonville „Surfoga“ – eine Mischung aus Surfen, Yoga und Stand-Up-Paddling (SUP) angeboten. SUP-Yoga gilt sogar für Profis als Herausforderung und bringt Körper und Geist vor den Ufern der Atlantikküste in Einklang. Und wer auch im Urlaub nicht auf seinen vierbeinigen Begleiter verzichten will, ist beim „Doga“ – Dog Yoga – herzlich eingeladen, nicht nur den „herabschauenden Hund“ zu perfektionieren, sondern ein komplettes Training gemeinsam mit seinem Hund zu absolvieren.

Vor allem für Frauen gibt es außer Yoga kein schöneres Wellness-Programm als Einkaufen. Gerade in Florida geben nationale wie internationale Besucher als häufigsten Grund für ihren Florida-Aufenthalt Shopping an. Nirgendwo können Urlauber dem Shopping-Spaß besser nachgehen als in Sawgrass Mills – der größten Outlet-Mall der Welt – in Fort Lauderdale, im Norden Miamis. Über 350 Geschäfte sind auf fünf großen Einkaufsstraßen verteilt, der sogenannten „Avenues“.

Während die Damen ihr Wellness Glück in der Mall suchen, werden Männer etwas weiter nördlich in Boca Raton fündig – im Bier-Spa. Das The Maui Spa & Wellness Center lädt ein auf eine 25-minütige Bier-Behandlung inklusive Bier-Bad in der Kupferwanne, Infrarot-Sauna und Dampfraum. Kupfer und Bier sorgen mit Vitamin B und Proteinen für eine sanfte Haut, fördern die Durchblutung und entfernen zugleich Hautirritationen.

Ein erfolgreicher Wellness-Tag lässt sich am besten in einem der preisgekrönten Spas in den schönsten Hotels und Resort des Sunshine States ausklingen. Im 4.600 m2 großen Spa des Waldorf Astoria Spa im Boca Raton Resort & Club entspannen Urlauber in rituellen Bädern, inspiriert vom legendären Alhambra Palast in Spanien. Umrahmt von imposanten Rundbögen und Marmormosaiken genießen Gäste zahlreiche Behandlungsmethoden im kürzlich im Rahmen der Condé Nast Traveler’s Readers’ Choice Awards gekührten besten Spa der Welt.



Bild: (c) Boca Raton Resort & Club, Waldorf Astoria Spa