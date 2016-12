2017 feiert das Conrad Maldives Rangali Island sein 20-jähriges Jubiläum. Mit insgesamt zwölf Restaurants und Bars ist das Resort ein wahres Gourmetparadies und bietet die größte kulinarische Vielfalt der Malediven. Trendsetter war und ist das Resort auch im Spa Bereich. Die Gäste entspannen in einem Over Water Spa, dem ersten Spa-Behandlungsraum mit Glasfußboden und genießen so gleichzeitig zu den Wellness Treatments auch noch die faszinierende Unterwasserwelt des Indischen Ozeans.

Mit zwei Inseln ist das Conrad Maldives Rangali Island eine der größten Hotelinseln der Malediven und bietet gleich drei unterschiedliche Wohnerlebnisse: bis zu 300 Quadratmeter große Over Water Villen, Spa Retreat Villen mit eigenem Spa Behandlungsraum und bis zu 670 Quadratmeter große Beach Villen, die zu einem großen Teil bis Ende Oktober komplett neugestaltet wurden. Sascha Bostan war bei seiner Pressereise einer der ersten, der die Neuerung erkunden durfte. In der SPA inside 01/2017 gibt er detaillierte Einblicke – und hier kommen die ersten Eindrücke.