10 Jahre Tschuggen Bergoase

Mit einem prächtigen Swarovski-Weihnachtsbaum wird es zum 10-jährigen Jubiläum der Tschuggen Bergoase richtig feierlich. An dem über fünf Meter hohen Baum werden in den kommenden Wochen mehr als 800 edle Kristall-Ornamente im Eingangsbereich für eine festliche Stimmung sorgen.

Erst vor wenigen Wochen wurde die von Stararchitekt Mario Botta gebaute Tschuggen Bergoase mit dem „Seven Star Global Luxury Award 2016“ ausgezeichnet und erscheint nun erneut in einem ganz besonderen Glanz. Einzigartig in der Schweiz, werden an dem Baum verschiedene Editionen der funkelnden Weihnachts-Ornamente in Schneesternform zu sehen sein. „Das ist fast wie in früheren Kindheitstagen, wenn man gar nicht wusste, wohin mit der Vorfreude“, gesteht Hoteldirektor Leo Maissen strahlend.

Das Aufrichten und Schmücken des Baumes beginnt am 1. Dezember und wird mehrere Tage in Anspruch nehmen, da die Ornamente gleichmässig und ohne Lücken aufgehängt werden müssen.

Public Spa Nights in der Tschuggen Bergoase

Damit möglichst viele Menschen den festlichen Weihnachtsbaum sehen können, öffnet die Tschuggen Bergoase am 11. und 18. Dezember ihre Türen für die Öffentlichkeit. An diesen beiden Abenden ist der Zugang für jedermann möglich. Der Eintrittspreis für die Spa-Nutzung beträgt 35 CHF (statt normalerweise 65 CHF) und die Bergoase wird bis 22 Uhr 30 geöffnet sein. Eine Voranmeldung ist telefonisch unter +41 813789595 möglich. Die Kristall-Ornamente können in allen Versionen direkt vor Ort zum Vorzugspreis erworben werden.

Take a selfie with your favorite Christmas star and post it using #tschuggenstars

Unter dem Hashtag #tschuggenstars werden ab 1. Dezember 2016 Selfies der Hoteldirektoren und zahlreicher Mitarbeiter der Tschuggen Hotel Group sowie von Persönlichkeiten wie Interior-Designer Carlo Rampazzi, Tourismus-Direktor Pascal Jenni und MTB-Superstar Nino Schurter zu sehen sein. Hintergrund ist eine gross angelegte Fotoaktion der Hotelgruppe unter dem Motto „Take a selfie with your favorite Christmas star and post it using #tschuggenstars “. Gefragt sind Bilder, auf denen Menschen sich mit ihrem liebsten Weihnachtsstern zeigen. Je individueller und verrückter, desto besser!

Die Stern-Selfie können auf der Facebook Wall der Tschuggen Hotel Group oder auf Instagram und Twitter mit dem Hashtag #tschuggenstars gepostet werden. Zu gewinnen gibt es eine einwöchige Traumreise in das Tschuggen Grand Hotel Arosa. Teilnahmeschluss ist der 24.12.2016. Alle Infos und geposteten Selfies unter www.tschuggen.ch/tschuggenstars

Foto: (c) Tschuggen Hotel Group, Hoteldirektor Leon Maissen gibt den Startschuss für die grosse Selfie-Aktion.