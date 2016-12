L’Occitane schenkt Sehkraft zu Weihnachten

Gerade zur Weihnachtszeit glitzert und funkelt es überall. Die bunten Dekorationen bringen die Augen von Groß und Klein zum Strahlen. Doch gibt es in Deutschland insgesamt 1,2 Millionen sehbehinderte oder blinde Menschen*, deren Wahrnehmung über die Augen eingeschränkt oder gar nicht erst möglich ist. L’Occitane engagiert sich bereits seit über 15 Jahren gegen vermeidbare Blindheit und hat sich im Rahmen seines aktuellen Stiftungs-Programms Union for Vision 10by20 das Ziel gesetzt, bis 2020 insgesamt 10 Millionen Menschen weltweit durch Augenbehandlungen zu helfen. Mit diesem Ziel vor Augen unterstützt die L’Occitane Stiftung in diesem Jahr erstmals ein lokales Projekt in Deutschland: das Sehmobil des Blindeninstituts München. Das Sehmobil ist ein mobiler Bus, der auf Anfrage Einrichtungen wie Seniorenheime oder Schulen für Menschen mit Behinderungen besucht und sehbehinderten Menschen vor Ort Augenuntersuchungen und eine individuelle Beratung bietet. Das Team des sehMOBILs stellt Augendiagnosen, berät die Betroffenen und vermittelt sie an Fachärzte oder Psychologen zur Weiterbehandlung. Jährlich können damit über 550 Menschen behandelt und individuell beraten werden.

Darüber hinaus setzt sich das Sehmobil besonders für die Integration sehbehinderter Menschen in der Gesellschaft ein, so werden beispielsweise in Schulen Unterrichtsmaterialien speziell an die Bedürfnisse sehbehinderter Kinder angepasst. L’Occitane unterstützt das sehMOBIL während des Weihnachtsgeschäfts mit einer Spendenaktion. Für jedes mit einem Auge gekennzeichnete Geschenkset spendet L’Occitane 1 Euro an die deutsche Initiative sehMOBIL, bis eine Summe von 20.000 Euro erreicht ist. Diese Aktion wird sowohl in den Boutiquen als auch im Onlineshop von L’Occitane durchgeführt und hilft dabei, 550 Menschen Augenuntersuchungen und eine individuell abgestimmte Beratung zu ermöglichen. Genau dort, wo die Hilfe benötigt wird.

Freude und Sehkraft schenken…

Beim Kauf der acht, mit dem Augen-Symbol gekennzeichneten Geschenksets, werden nicht nur die Liebsten unter dem Weihnachtsbaum begeistert sein. Zudem wird pro verkauftem Set 1 Euro an die Initiative Sehmobil gespendet. Die Aktion läuft von Anfang Dezember bis Weihnachten in allen L’Occitane Boutiquen und im L’Occitane Webshop. Achten Sie auf das Auge und unterstützen Sie das Sehmobil in Deutschland.

www.loccitane.de

* Prof. Bernd Bertram: Blindheit und Sehbehinderung in Deutschland: Ursachen und Häufigkeit, veröffentlicht in „Der Augenarzt“, 39. Jahrgang, 6. Heft, Dezember 2005