Wellness Aphrodite: Champions der Wellnesshotellerie ausgezeichnet

Ökologie / Nachhaltigkeit

Holz, wohin das Auge blickt. Dazu eine Bergkulisse vom Feinsten. Im Holzhotel Forsthofalm in Leogang sorgt auf erfrischenden 1.050 Metern Höhe die ökologische Massivholzbauweise mit Thoma-Mondholz – frei von Metall und Leim – für ein rundum gutes Wohngefühl. Beim Essen überwiegt der Bioanteil und selbst im Spa wird mit der Almkräuter-Produktlinie „Nature Kiss“ dem mit Überzeugung und Herzblut gelebten Natur-pur-Konzept Rechnung getragen. Seit Jahren gehört das Hotel zu den Vorreitern für nachhaltige Konzepte. Familie Widauer freute sich über die tolle Wertschätzung.

Die weiteren Nominierten: der daberer.das biohotel in Dellach (A), das Bio Vitalhotel Falkenhof in Bad Füssing und das Naturresort Schindelbruch in Südharz/Stolberg.

Logis

In den Genuss allerfeinster Materialien, bester technischer Ausstattungen, Luxusbetten und vieler weiterer Annehmlichkeiten kommen Gäste in den Zimmern und Suiten des Sport & Wellnessresort Quellenhof. Mit den neuen Chalets hängt Inhaber-Familie Dorfer im Luxus-Segment die Messlatte noch höher. Allesamt verfügen sie über einen privaten Wellnessbereich samt Hot-Whirlpool, Sauna und einen ganzjährig beheizten Infinity-Pool. Im Sky-Chalet gewährt ein großes Glasdach über dem Bett einen einzigartigen Blick in den Himmel. Dieses bezaubernde Highlight kann bequem mit Fernbedienung geöffnet und geschlossen werden. Der ultimative Hit: die Sternwarte auf der Sky-Dachterrasse. Diese exklusiven Wohnwelten sind momentan nicht zu toppen befand die Jury. Daher ging die Wellness Aphrodite in der Kategorie „Logis“ in diesem Jahr an Familie Dorfer.

Nominiert waren: DAS KÖNIG LUDWIG in Schwangau, DAS TEGERNSEE in Tegernsee und das Interalpen-Hotel Tyrol in Telfs (A).

Spa Personality

Der Preis ging an Keven Prünster vom A-ROSA Kitzbühel. Seine Berufung hat er zum Beruf gemacht. Unermüdlich bildete er sich nach seiner Banklaufbahn fort: Fitnesstrainer, Skilehrer, Sporttherapeut, zahlreiche Massage- und Sportausbildungen im Ausland und die Leitung von Spa-Abteilungen diverser Hotels. Man fragt sich, wie dieser Mann das alles bewältigt hat. Die Antwort ist: Leidenschaft! Seit 2007 hat der dynamische „Tausendsassa“ nicht nur hochkarätige „Events“ wie das „Yoga-Festival“ mit Größen aus aller Herren Länder sondern auch Box- und Pilates-Camps installiert. Neben seinem fachlichem Wissen zu den offerierten Behandlungen im Spa zeichnet er sich durch eine hervorragende Mitarbeiterführung und großen Unternehmergeist aus. Seit 2015 leitet er an der Seite von Direktor Uwe Schramm als stellvertretender Direktor die Geschicke des Hauses.

Nominiert waren außerdem: Michaela Hösch vom Falkensteiner Balance Resort Stegersbach (A), Priska Pföstl vom Schenna Resort (I) und Marlis Minkenberg vom Severin*s Resort & Spa auf Sylt.