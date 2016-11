Weihnachten am weißen Strand – Lagerfeuer statt Feuerwerk

Zu Weihnachten einfach mal das Snowboard gegen das Surfboard tauschen, eintauchen in die wunderschöne Unterwasserwelt des Indischen Ozeans und an den schneeweißen Sandstränden der Seychellen entspannen, statt im kalten Deutschland zu frieren.

Das Weihnachtsspecial des Coral Strand verspricht, trotz Sonnenschein und Meer, weihnachtliches Flair. Der große Tannenbaum wird mit bunten Kugeln und glitzernden Lichterketten festlich geschmückt sein, während das Hotel weihnachtlich funkelnd erstrahlt und so für eine besinnliche Stimmung sorgt. Am 24. Dezember wird Santa Claus die kleinen Gäste überraschen. Mit seinem weißen Vollbart, der roten Zipfelmütze und seinem großen Geschenkbeutel wird er allen Kindern ein Lachen ins Gesicht zaubern. Sowohl an Heiligabend als auch an Silvester dürfen Familien sich über traditionelle Köstlichkeiten freuen. Vor allem die großzügige Auswahl an Fisch wird für Begeisterung sorgen: Sei es Schwertfisch, Oktopus oder Makrele; Hummer, Krebse oder Langusten; fett gebraten oder in einem milden Curry mit Gemüse serviert, wird der Gaumen jauchzen vor Genuss. Mit einer Live-Musik Performance in der Silvesternacht heißt das Coral Strand seine Gäste dann im neuen Jahr willkommen. Abgerundet wird die festliche Stimmung durch ein großes Lagerfeuer am Strand, wo gelacht, getanzt und gegessen werden darf – bis spät in die Nacht hinein.

Dem Weihnachtsstress entkommen – das geht am besten unter Palmen! Das Gala Dinner zu Weihnachten kann ab 80€ pro Person hinzu gebucht werden, das Gala Dinner zu Silvester ab 120€ pro Person. Kinder erhalten einen reduzierten Preis.

