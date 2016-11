Spa Life UK 2016

Spa Life Uk fand in diesem Jahr im kleinen Städtchen Telford mitten auf der Insel statt. Für redspa mit dabei waren Muriel Allenbach und Dorit Schambach. Die Veranstaltung war sehr gut besucht, die Teilnehmer gut gelaunt. Bei Speed-Datings trafen Vertreter der Industrie auf Entscheider aus der Spa-Branche. In lockerer Atmosphäre wurden auch beim Dinner und anschließendem Tanz bei Life-Musik neue Kontakte geknüpft. Das nächste Spa Life Event findet mit der internationalen Ausgabe vom 9.-10. Mai in Bad Orb statt. Weitere Infos dazu hier.

Muriel Allenbach von der redspa media GmbH mit den Veranstaltern Andrew Hammond (l.) und Mike Fitch (r.) Muriel Allenbach unterhält sich mit Guillaume Lefevre von Das Equipment für die Behandlungsvorführung auf der Gharieni Quarzsandliege. Andreas Blum führt die Gahrieni Liege vor. Spa Life UK Spa Likfe Uk Muriel Allenbach mit Markus Müller von Klafs. Muriel Allenbach und Dorit Schambach von redspa media.