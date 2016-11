Four Seasons Seychelles: Partnerschaft mit Swiss Perfection

Das Four Seasons Resort Seychelles und der Hautspezialist Swiss Perfection kündigten vor kurzem eine exklusive Partnerschaft an: Gäste genießen ab sofort einen Zugang zu einem Pop-up Spa innerhalb der gebuchten Residence Villa, wenn sie das Paket Residence Spa by Swiss Perfection and Four Seasons buchen. Dazu wird ein Teil der geräumigen Residence Villa in ein Pop-up Spa verwandelt, in dem Gäste die Fähigkeiten zweier Spa-Therapeuten während bis zu sech Stunden am Tag genießen dürfen. Das Behandlungsmenu besteht aus Anti-Aging Treatments, die mit den bewährten Produkten von Swiss Perfection umgesetzt werden.