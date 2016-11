Luft holen im Advent: Exklusive Ruhepole

Besinnlich, gemütlich, in genüsslicher Vorfreude: Für die meisten Menschen ist die Vorweihnachtszeit im Alltag das genaue Gegenteil. Zwischen Weihnachtsfeiern, Konsumrausch und Jahresendspurt bleibt kaum Zeit zum Innehalten. Fünf ausgewählte Hotels richten sich in dieser Zeit speziell auf Ruhesuchende ein und locken mit besonderen Angeboten zum Ausspannen.

Kraft tanken am Achensee

Wenn der Trubel vor Weihnachten in den Städten seinen Höhepunkt erreicht, wird es Zeit, noch einmal tief Luft zu holen. Ein idealer Rückzugsort hierfür ist der Achensee mit seinen vielen einladenden Freizeitmöglichkeiten. Neben einem der größten und gepflegtesten Loipennetze Österreichs bietet die Region hervorragende Bedingungen zum Schneeschuhwandern, Alpin-Ski fahren und vielem mehr. Als einziges Hotel mit direkter Seelage ist das Travel Charme Fürstenhaus am Achensee ein erstklassiges Refugium für Erholungssuchende im Vorweihnachtsstress. Nach einer Wanderung oder Skitour wärmen sich die Urlauber in der Bar Furisto rund um den freistehenden Kamin auf und genießen eine leckere Nachmittagsjause. Die Auszeit vor Weihnachten ist ab 99 Euro pro Person/Nacht inklusive GenussPlus® im Doppelzimmer für den Zeitraum 16.12. bis 20.12.2016 buchbar.