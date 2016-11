Dachsteinkönig: Exklusives Familienresort eröffnet im Dezember

Im Dezember 2016 eröffnet in Gosau am Dachsteingebirge (Oberösterreich) das wohl spannendste und innovativste Familienhotel Europas: das neue Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig. Die Skifahrer können sich doppelt freuen. Vor den Toren des sagenhaften Familienresorts – nur 100 Meter entfernt – liegt die Bergbahn in das Skigebiet Dachstein West. Das größte Skigebiet Oberösterreichs wurde von Skiresort.de, dem weltweit größten Testportal von Skigebieten, als Testsieger 2015 in den Kategorien „Geheimtipps: Führende Skigebiete bis 80 km Pisten“ und „Familien und Kinder“ ausgezeichnet. Seit mittlerweile 17 Jahren gelten bei kundigen Ski- und Boarderfans ebenso wie bei den Skigebieten selbst die jährlichen Testsieger-Auszeichnungen als der Branchen-Oscar. Familien schätzen nicht zuletzt das gute Preis-Leistungs-Verhältnis in dem familienfreundlichen Skigebiet mit viel Spaß und Action für Groß und Klein.

(Ski)destination 2016 für Familien

Mit dem komplett neu errichteten Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig in Gosau wird die Familienhotellerie einen neuen Level erreichen. Hinter dem Großprojekt stehen echte Familienprofis: Ernst Mayer und seine Familie setzen seit Jahren Meilensteine in Sachen exklusiver Urlaub für Groß und Klein (Leading Family Hotel & Resort Alpenrose, Kinderhotel Oberjoch). Jetzt stecken die Mayers ihre langjährigen Erfahrungen und ihr umfangreiches Wissen in ihr jüngstes „Baby“ – den Dachsteinkönig. 105 Familiensuiten und zwölf Chalet-Einheiten (Einzel- und Doppelchalets, mit eigener Panorama-Sauna) legen Familien exklusive Wohnwelten „state of the art“ zu Füßen. Ab dem siebten Lebenstag (!) werden Babys und Kinder professionell betreut. 20 ausgebildete Betreuer – großteils Kindergartenpädagogen – kümmern sich sieben Tage in der Woche von 8 bis 21 Uhr um die jungen Gäste. Sensationelle 2.000 m² ist der Indoor-Spielbereich groß. Kino und Theater, eine Softplayanlage über zwei Stockwerke, eine Turnhalle, Indoor-Gokarts u. v. m. sprengen die Vorstellungskraft so mancher Kinderträume. Das „Abgefahrenste“ wird wohl die 100 Meter lange Wasserrutsche in die Badelandschaft mit zahlreichen Pools und Attraktionen. Eine 1.000 m² große Wellness- und Saunalandschaft mit einem exklusiven SPA ist den Erwachsenen und der Regeneration in aller Ruhe vorbehalten. Am Schwimmteich werden die Sonnenanbeter die warmen Tage genießen. Kleine „Schleckermäulchen“ speisen im eigenen Kinderrestaurant. Große Feinschmecker dürfen sich auf eine Top-Gourmetküche und eine umfangreiche Weinkarte freuen. „Es ist schon von Vorteil, wenn man seit vielen Jahren Kinderhotels entwickelt und leitet. Und dennoch sind auch wir immer wieder überrascht, wie sehr sich Wünsche und Träume unserer kleinen Gäste mit den Jahren wandeln. Darüber haben wir viel gesprochen und unsere gesamte Konzeption danach ausgerichtet. Das wird unseren neuen Dachsteinkönig deutlich anders machen, als vergleichbare Häuser in diesem Segment.“, kündigt Ernst Mayer an.

Noch bis zum 1. Dezember 2016 gibt es bei Buchungen einen Rabatt von 15%.

www.dachsteinkoenig.at

Bild: (c) Arkan Zeytinoglu, Grafik, Leading Family Hotel Dachsteinkoenig