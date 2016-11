Superfood Kokos

Kokos kann nahezu alles! So vielseitig und gleichzeitig gesund ist kaum ein anderes Superfood. Neben der ganzen Kokosnuss und der bekannten Kokosmilch gibt es Kokosmus, Kokosmehl, Kokosblütenzucker, Kokosraspel und last but not least Kokosöl. Die Produkte sind nicht nur lecker, sie machen von innen und außen schön und bieten gerade in der veganen und vegetarischen Küche ganz neue kulinarische Möglichkeiten. Über 60 vegetarische Rezepte für Frühstück, Drinks, Salate, Currys und süße Sachen, aber auch für Kosmetika belegen die komplexen Einsatzmöglichkeiten von Kokos.