Ayurvedische Heilkunst

Das Parkschlösschen Praxishandbuch.

Bereits seit 20 Jahren ist das mit 5 Sternen ausgezeichnete Gesundheitshotel Ayurveda Parkschlösschen der Inbegriff für ganzheitliche Ayurveda-Kuren in Europa. Zum Jubiläum in 2013 hat das Parkschlösschen sein tiefes Wissen in einem neuen und umfassenden Praxisbuch zusammengetragen. Es soll die Menschen bei der Integration der ayurvedischen Lebensweise und Heilkunst in den modernen Alltag unterstützen. Das Parkschlösschen Praxisbuch ist eine ideale Hilfe als Vorbereitung vor und Unterstützung nach einer Ayurveda-Kur und für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet.

Es richtet sich an alle, die die ayurvedische Heil- und Lebenskunst auch Zuhause umsetzen wollen und soll als Wegweiser zu einem langen, glücklichen und gesunden Leben mit Ayurveda dienen.

Verlag: Avantgarde Edition, 2013

190 Seiten, Preis: 60,00 Euro. Bezug über den Onlineshop des Parkschlösschens, www.ayurveda-parkschloesschen.de/parkschloesschen/shop/buecher-und-sonstiges/