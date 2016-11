Zu gewinnen: Verwöhnzeit im Stubaital

SPA inside verlost eine romantische Verwöhnzeit im SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital. Mitmachen ist ganz einfach.

Vor der grandiosen Kulisse der Stubaier Berge in Tirol bietet das mehrfach ausgezeichnete 5-Sterne-Relais & Châteaux SPA-HOTEL Jagdhof in Neustift im Stubaital eine einzigartige Mischung aus traditioneller Gemütlichkeit und Zeitgeist sowie alpiner Wellness und Kulinarik auf höchstem Niveau. Das 3000 Quadratmeter große jSPA verführt mit 20 verschiedenen Spa-Erlebnissen in der Vitalwelt mit beheiztem Outdoor- und Indoorpool und dem exklusiven SPA-CHALET mit Private SPA-Suite für exklusive Wellnessmomente zu zweit. Im jOYFUL Wellbeing-Bereich verwöhnen Therapeuten unter anderem mit Signature Treatments der Kultmarke REN Skincare. Von der Wellnessoase in den Genusshimmel führt die exquisite Jagdhof-Cuisine. In sechs Stuben, im mit zwei Gault-Millau-Hauben ausgezeichneten À-la-carte-Restaurant Hubertus Stube oder der Fondue-Gondel auf der Hotelterrasse, dem wohl kleinsten Gourmetrestaurant Tirols, wird der Gaumenschmaus kredenzt. Edle Begleitung dazu findet man auf der erlesenen Weinkarte.

Verlosung

Gewinnen Sie romantische Wellnesstage im elegant alpinen SPA-HOTEL Jagdhof:

2 Übernachtungen für zwei Personen mit Willkommens-Drink

reichhaltiges Frühstücksbuffet

Kuchenbuffet am Nachmittag

5-gängiges Abendmenü

romantische „Auszeit zu zweit“ im neuen Private SPA

Mitmachen ist ganz einfach

Senden Sie bis zum Einsendeschluss 1. Dezember 2016 eine Karte mit dem Stichwort „Jagdhof“ an:

SPA inside

Aschmattstraße 8

D-76532 Baden-Baden

Oder schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Jagdhof“ an gewinnen@redspa.de – Adresse bitte nicht vergessen!





Ausgenommen sind beauftragte Teilnahmedienste und Gewinnspiel- Agenturen. Das Los entscheidet. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Ihre Daten werden nur für die Durchführung des Gewinnspiels erhoben und verwendet und ansonsten nicht an Dritte weitergegeben.

SPA-HOTEL Jagdhof

Scheibe 44

6167 Neustift Stubaital

Österreich

Tel. +43 5226 2666111

mail@hotel-jagdhof.at

www.hotel-jagdhof.at