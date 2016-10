Vorfreude auf Weihnachten: Adventskalender-Highlights

Adventskalender versüßen uns die Vorfreude auf Weihnachten – aber immer nur Schokolade ist langweilig. Deswegen haben wir für euch usnere diesjährigen Highlights zusammengestellt. Hier kommen unser Adventskalender-Favoriten, von der Online-Redaktion ausgewählt.

Susanne Kaufmann: Natürlich verwöhnen

Auf den ersten Blick ist der Adventskalender von Susanne Kaufmann sehr schlicht mit seiner weißen Verpackung. Aber sobald man den Deckel hochhebt, kommt einem der Duft der hochwertiger Pflegeprodukte entgegen. Liebevoll verpackt in kleinen Schachteln, verspricht der Adventskalender von Susanne Kaufmann organic treats Entspannung in der oft in Stress ausartenden Vorweihnachtszeit: Luxuriöse Bäder, verwöhnende Körpercremes, pflegende Haar Produkte und wohltuende Tees erinnern einen an das, was die Adventszeit eigentlich sein sollte, nämlich eine Zeit der Einkehr, der Stille und der Vorfreude. Jeden Tag sorgen die Türchen mit den 24 Überraschungen für eine kleine verwöhnende Auszeit.

90 €, www.susannekaufmann.com