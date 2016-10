Luxuriöse Auszeit im Tessin

Das SPA inside Special übers Tessin ist zwar erst für 2017 geplant, aber Redakteurin Susanne Stoll war jetzt schon für uns unterwegs und hat viele schöne Seiten der Gegend kennengelernt.

Ascona

Pittoresk, elegant präsentiert sich Ascona im Tessin. Die schöne Seepromenade erinnert an das einstige Fischerdorf. Vom 5-Sterne-Resort Giardino aus sind es nur 10 Minuten mit dem Fahrrad bis zur Promenade. Das Wetter dort Anfang Oktober: blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und 25 Grad. So einen Tag im herrlichen Garten mit Pool und Seerosenteich zu verbringen, ist fantastisch.

Das Resort Giardino Ascona Mit dem Rad unterwegs zur Seepromenade

Lago Maggiore

Sass de Grüm oberhalb des Lago Maggiore gilt als Kraftort. Auf dem Yoga-Weg Sentiero dello Yoga erlebt man sich und die Natur besonders intensiv. In Locarno unbedingt empfehlenswert ist ein Besuch des Termali Salini & Spa. Die Architektur beeindruckt ebenso wie der Blick auf die imposante Bergwelt.

Blick vom Hotel Sass da Grüm auf den Lago Sentiero dello Yoga

Splash & Spa Tamaro

Den modernsten Wasserpark Europas erwartet man nicht unbedingt im kleinen Ort Riviera – und ist dann mehr als positiv überrascht… Im Splash & Spa Tamaro ist schon morgens einiges los. Jugendliche freuen sich aufs Brandungswellenbad oder Wasservergnügen mit Thrill-Faktor. Die Kleinsten können im Kinderspielbereich toben. Besonders toll: der Spa-Bereich mit Saunen und einer Hamam Experience – vor allem die Massagen sind ein Traum! www.splashthespa.ch

Lugano

The View Lugano liegt in Lugano Paradiso – und hier ist der Name absolut passend. Das 5-Sterne Design & Lifestyle Hotel ist eine Klasse für sich. Hoch oben genießt man einen Traumblick auf den Luganer See und die Skyline der Stadt. Die Suiten will man überhaupt nicht verlassen! Das Hotel erinnert an eine große Yacht, jedes Detail ist perfekt abgestimmt. Edelste Materialien und Ausstattung vom Feinsten. Im RestaurantInnocenti Evasioni zaubert Chef Eros Picco fantastische Köstlichkeiten. Auch das Spa ist Luxusklasse – mit Treatments zum Abheben in einem Ambiente, das seinesgleichen sucht.