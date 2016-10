Naturkosmetik Branchenkongress 2016: Internationales Networking

Beim 9. Naturkosmetik Branchenkongress in Berlin standen Zukunftsszenarien, Best Practice Beispiele, internationale Trends und durch die Digitalisierung im Handel entstehende Herausforderungen im Fokus des vielfältigen Programms. Weit mehr als 230 internationale Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen der gesamten Kosmetikbranche kamen zum Branchen-Highlight im Herbst, um sich über aktuelle Themen zu informieren. Zwei Tage lang verfolgte das begeisterte Fachpublikum die Beiträge internationaler Experten und nutzte die Chance für spannende Diskussionen und Gespräche. Das Kongressprogramm bot auch in diesem Jahr viele Ansätze und Anregungen, die weit über den Tellerrand hinauswiesen.

Zum Auftakt des Kongresses konstatierte Programmvorsitzende Elfriede Dambacher, dass die Nachfrage nach Naturkosmetik weltweit anhält und Naturkosmetik weiterhin das Wachstumssegment im Kosmetikmarkt bleibt. Aktuell holt naturnahe Kosmetik mit starken Konzepten jedoch deutlich auf. Erstmalig zeigen die Zahlen, die von der GfK für das erste Halbjahr 2016 für Deutschland erhoben wurden, dass naturnahe Kosmetik mit 6,7 % deutlich stärker wächst als Naturkosmetik (+4 %). Die Situation sei paradox, erklärte die Dambacher: „Der Naturkosmetikmarkt in Deutschland ist noch längst nicht gesättigt. Nachfrage und Bedarfsdeckung steigen, doch selten finden Konsumenten im Handel attraktive Einkaufsstätten, die ihren Erwartungen entsprechen.“ Dass davon vor allem der Online-Handel profitiert, bewies Dr. Susanne Eichholz-Klein vom Institut für Handelsforschung IFH mit ihrem Beitrag. In einer exklusiv für den Naturkosmetik Branchenkongress erstellten Analyse machte sie deutlich, wie stark der Online-Handel mit Naturkosmetik gewachsen ist. Die Beiträge zukunftsweisender Trendforscher veranschaulichten die Veränderungen im Einkaufsverhalten heutiger Konsumenten.

Verschiedene Best Practice Beispiele aus dem Handel stellten unter Beweis, dass Naturkosmetik mit Engagement und Strategie in den vorgestellten Kanälen überdurchschnittlich erfolgreich sein kann. Fazit der anschließenden Expertendiskussion: Naturkosmetik wird zukünftig sowohl stationär als auch Online eine große Rolle spielen. Die Verknüpfung von Online-Auftritt und stationärem Geschäft ist dabei allerdings Voraussetzung.

Zwei Botschaften zogen sich durch beide Kongresstage: Die eher mittelständisch geprägte Naturkosmetikbranche benötigt wieder mehr Kreativität, damit die Botschaft auch bei jüngeren und anspruchsvolleren Konsumenten ankommt. Die Schnelligkeit der digitalen Kommunikation verlangt nach einem zielgerichteten Vorgehen, um die Käufergruppen zu erreichen. Zudem erfordert die zunehmende Ökologisierung der gesamten Kosmetikbranche eindeutige Botschaften.

Die Teilnehmer zeigten sich 2016 erneut äußerst zufrieden und bescheinigten dem Veranstalter einen sehr gelungenen Kongress. Auch Danila Brunner, Abteilungsleiterin VIVANESS und BIOFACH, betont die Relevanz der Veranstaltung. „Es ist schön zu sehen, wie erfolgreich sich der Naturkosmetik Branchenkongress als Herbstveranstaltung in Berlin neben der VIVANESS, die alljährlich im Februar in Nürnberg stattfindet, als zweites Highlight der Branche etabliert hat. Das macht deutlich, wie wichtig der gegenseitige und fachlich fundierte Austausch gerade in einem sich so dynamisch entwickelnden Sektor wie der Naturkosmetik-Branche ist!“

In eigener Sache gab der naturkosmetik verlag am ersten Kongresstag auch eine wichtige Information zur zukünftigen Ausrichtung des naturkosmetik verlages bekannt. Ab Januar 2017 übernimmt Wolf Lüdge die Leitung des naturkosmetik verlages. Elfriede Dambacher bleibt der Branche mit ihrer Marktexpertise erhalten und wird auch 2017 den Programmvorsitz des Naturkosmetik Branchenkongresses innehaben.

Wie immer gab es an beiden Tagen viele Möglichkeiten für intensives wie internationales Networking. Am ersten Kongresstag wurde beim Get-together auf der Terrasse des Ellington Hotels an einem lauen Spätsommerabend bis tief in die Nacht genetzwerkt.

Der nächste Naturkosmetik Branchenkongress findet vom 26.-27.9. 2017 mit Elfriede Dambacher als Programmvorsitzende und unter neuer Gesamtleitung durch Wolf Lüdge im Hotel Ellington Berlin statt.

Die nächste VIVANESS, internationale Fachmesse für Naturkosmetik, findet vom 15.-18. Februar 2017 in Nürnberg statt.

