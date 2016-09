Spa Test: The Spa im Frankfurter Hof

Die Entscheidung ist nicht einfach … Möchte ich mit beruhigendem Neroliöl, erfrischender Minze oder doch lieber mit dem sanften Aroma der Rose massiert werden? Geduldig wartet die Kosmetikerin, bis ich mich nach nochmaligem Schnuppern an den Unterarmen schließlich für die Rose entscheide. „Sie haben Harmonie gewählt“ freut sich die Beauty-Fachfrau. Heißt: für eine Aroma-Mischung aus Blüten der türkischen Damaszener Rose, Schoten der Bourbon-Island-Vanille und Blüten und Blättern der südafrikanischen Geranie. Den Duft mag sie auch am liebsten, verrät sie und zückt ein kleines Fläschchen mit straffendem Körperkonzentrat aus portugiesischer Zistrose, marokkanischem Rosmarin und ägyptischer Geranie. Jetzt ist der Aromacocktail fertig. Also: Augen zu, tief einatmen und genießen.

Leichte Beine, straffer Bauch

Aroma Blend heißt die Behandlung, die vom französischen Aromapflege-Experten Decleór kreiert wurde. Seit kurzem nun kann man das neue Slimming-Programm im exklusiven Spa des Hotels Frankfurter Hof buchen. „Die Behandlung und die Wirkung der Aromen haben mich gleich überzeugt“ schwärmt Spa-Manager Benjamin Jansen. Im Spa buche der Gast hauptsächlich Verwöhnprogramme für den Körper. Mit Aroma Blend habe man eine Behandlung im Portfolio, die gezielt auf die Silhouette wirke und gleichzeitig rundum entspanne. Gebucht werden kann allgemein konturverfeinernd, straffend oder gezielt für leichte Beine und einen flachen Bauch.

Die Behandlung dauert etwa eineinhalb Stunden. Danach sollte man unbedingt noch Zeit einplanen, um auch die anderen Angebote des Spas zu erkunden, beispielsweise den Thermalbereich. Tipp: Von der finnischen Sauna aus hat man einen tollen Blick auf den Hofgarten und die Terrasse

des Hotels. Ein Erlebnis ist auch das Hamam-Ritual. Und wer es etwas intimer mag, bucht die luxuriöse Spa-Suite mit privatem Sauna- und Badebereich. Dort kann man drei herrliche Stunden lang bleiben.

Meine Behandlung endete glücklicherweise zur Mittagszeit und so konnte ich meine Duft-Session im asiatischen Restaurant Breeze by lebua verlängern. Das kulinarische Kleinod im Frankfurter Hof kombiniert faszinierende Aromen mit kreativer Kochkunst.

The Spa im Frankfurter Hof

Inmitten des Bankenviertels und der Altstadt findet man das traditionsreiche Hotel Steigenberger Frankfurter Hof mit seinem exklusiven Spa. Maintower, Römer und die Paulskirche sind nur wenige Schritte entfernt. Den Hauptbahnhof erreicht man in ca. 15 Gehminuten. Mo-So, 10-22 Uhr, thespa@steigenberger.com, www.thespa.steigenberger.com

Aroma-Blend-Treatment (konturverfeinernd): 50 Min. 109 €, 80 Min. 149 €

In der aktuellen Ausgabe der SPA inside (5/2016) verlosen wir einen Aufenthalt für zwei Personen im Steigenberger Frankfurter Hof – inklusive Aroma-Blend-Treatment.