Verlosung: Frankfurt ganz entspannt

Frankfurt ist unbedingt eine Reise wert. Die Mainmetropole lockt mit zahlreichen großartigen Museen, mit New-York-Feeling im Bankenviertel, und der Altstadt, die soviel Geschichte und Gemütlichkeit ausstrahlt. Maintower, Römer, Paulskirche …

Nur ein paar Schritte von all den Sehenswürdigkeiten entfernt ist das traditionsreiche Hotel Steigenberger Frankfurter Hof mit seinem exklusiven Spa. Entspannung auf höchstem Niveau erlebt man dort auf 1000 Quadratmetern im The Spa: ob im Hamam, im Private Spa oder bei den neuen Aroma-Blend-Treatments der Pariser Marke Decléor. Mit etwas Glück können Sie schon bald dort zu Gast sein und z. B. von der finnischen Sauna aus den tollen Blick auf den Hofgarten und die Terrasse des Hotels genießen. Oder sich auf ein besonderes Wohlfühl-Erlebnis einlassen: ein entspannendes Treatment mit den duftenden Produkten von Aromapflege-Experte Decléor. Relaxen und wunderbar schlafen können Sie auch in einem der eleganten Zimmer des Luxushotels am Kaiserplatz. Und einen guten Appetit wünscht man Ihnen in Oscar‘s Restaurant.

Verlosung:

Gewinnen Sie diesen Verwöhnaufenthalt: 2 Nächte für 2 Personen in einer Junior Suite mit Frühstück und 3-Gang-Menü in Oscar´s Restaurant (inkl. Weinen laut Sommelier) sowie ein Aroma-Blend-Treatment mit den Pflegeprodukten der Marke Decléor im THE SPA. Senden Sie bis 01.10.2016 eine Karte mit dem Stichwort „Frankfurter Hof“ an: SPA inside, Aschmattstraße 8, 76532 Baden-Baden oder per E-Mail an gewinnen@redspa.de – Adresse bitte nicht vergessen.

Ausgenommen sind beauftragte Teilnahmedienste und Gewinnspiel-Agenturen. Das Los entscheidet. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Ihre Daten werden nur für die Durchführung des Gewinnspiels erhoben und verwendet und ansonsten nicht an Dritte weitergegeben.

Steigenberger Frankfurter Hof, Am Kaiserplatz/Bethmannstraße 33, 60311 Frankfurt, Tel +49 69 215-02 · reservations@frankfurter-hof.steigenberger.de, www.frankfurter-hof.steigenberger.de