Tag der Sauna 2016: Sauna – natürlich! gesund!

Am 24. September findet zum dritten Mal deutschlandweit der Tag der Sauna statt. Das Motto 2016 lautet: „Sauna –natürlich! gesund“. Zahlreiche Saunaanlagen beteiligen sich wieder mit ideenreichen Aktionen an der erfolgreichen Gemeinschaftsaktion des Deutschen Sauna-Bundes.

Um das Interesse an der Sauna immer wieder neu zu wecken, findet jedes Jahr am 24. September der Tag der Sauna statt. Eine gute Gelegenheit, gleich zu Beginn der Saunasaison als Saunabetrieb auf sich aufmerksam zu machen und die Gäste kenntnisreich zu Themen rund um Entspannung, Erholung und Geselligkeit zu informieren. Das diesjährige Motto „Sauna – natürlich! gesund“ greift nicht nur den Gesundheitsaspekt auf; es weist zudem auf die natürliche Wirksamkeit regelmäßigen Saunabadens hin. Allein durch den Wechsel von Wärme und Kälte werden die Vitalfunktionen des Körpers verbessert, Haut und Schleimhäute vermehrt durchblutet und das vegetative Nervensystem in Balance gebracht. Außerdem wird das Immunsystem nachhaltig gestärkt.

Die langfristigen Effekte sprechen für sich: Herzschlag und Blutdruck normalisieren sich und die Stressempfindlichkeit sinkt. Auch die Häufigkeit grippaler Infekte geht merklich zurück. Die Sorge, dass die Wärme der Sauna das Herz belasten könnte, ist wegen der Weitstellung der Blutgefäße unbegründet.

Passend zum Motto „Sauna – natürlich! gesund“ hat der Deutsche Sauna-Bund einen Kurzfilm produziert, der seinen Mitgliedsbetrieben kostenfrei zur Verfügung steht. Er kann am Tag der Sauna – aber auch danach – Gästen und Mitarbeitern zum besseren Verständnis der medizinischen Zusammenhänge gezeigt werden. Anschaulich und allgemeinverständlich erläutert darin der diesjährige Saunabotschafter, Dr. med. Rainer Brenke, die Wirkungen des Wechselbades und plädiert für dessen präventive Nutzung: „Ein Saunabesuch bedeutet für die meisten Gäste zunächst einmal Wellness pur. Vergessen wird dabei aber manchmal der gesundheitliche Aspekt. Die Sauna vermag einen großen Beitrag bei der Vorbeugung und auch Mitbehandlung vieler Zivilisationskrankheiten zu leisten. Diese Facette sollte wieder vermehrt Beachtung finden.“

Gastgeber des Tages der Sauna ist das Wonnemar Wismar in Mecklenburg-Vorpommern. Die dortige Saunawelt nimmt mit eigenen Aktionen daran teil. So gibt es unter anderem Eventaufgüsse, Livemusik und einen Preisnachlass von 25 Prozent. Ein skandinavisches Sauna-Dorf mit sieben Schwitzräumen an einem Naturbadesee lädt die Besucher zum Relaxen und Wohlfühlen ein.