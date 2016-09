Shanti Maurice: Besser schlafen dank Yoga

Das Lifestyle Resort Shanti Maurice feiert sein 10-jähriges Bestehen mit einem besonderen Spa-Angebot: dem Shanti Sleep Package. Bei diesem speziellen Retreat geht es darum, Stress zu reduzieren und Schlafstörungen zu überwinden. Mit einer Mischung aus Ayurveda sowie verschiedenen meditativen Übungen und Atemtechniken werden Körper und Geist wieder in Schwung gebracht.

Im Mittelpunkt des Shanti Sleep Packages steht eine Yoga-Technik, um tiefere Bewusstseinsschichten zu erreichen, das sogenannte Yoga Nidra. In Verbindung mit Pranayama und maßgeschneiderten ayurvedischen Spa-Behandlungen soll dieser Ansatz dabei helfen den Schlafrhythmus zu verbessern. Das Programm hat auch positive Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit, Kreativität und die allgemeine Lernleistung.

Das Sleep Retreat eignet sich sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene: Beim Yoga Nidra, oft auch als yogischer Schlaf bezeichnet, handelt es sich um eine antike Technik. Diese umfassende Entspannungsübung hilft dabei, Stress abzubauen und einen besseren und erholsameren Schlaf zu genießen. Bei der 30-minütigen Einheit werden zunächst einfache Yoga-Übungen durchgeführt, um die Muskeln zu lockern. Darauf folgt eine Meditation. Zudem erlernen Gäste die Kunst des Pranayama, eine gezielte Atemtechnik, die Körper und Geist in Einklang bringt. Diese Einheiten, die jeweils 30 Minuten dauern, werden von ayurvedischen Spa-Behandlungen ergänzt. Hier kommen traditionelle Methoden zum Einsatz, um physische, mentale und emotionale Verspannungen aufzulösen.

Das Shanti Maurice zieht mit dem Nira Spa, dem größten Spa im Indischen Ozean, seit jeher gesundheitsbewusste Reisende auf der Suche nach Wellness und Erholung an. Mit dem “SHANTI SLEEP”-Package präsentiert das Resort nun ein neues Spa Retreat basierend auf seiner Wellness-Philosophie „A Journey Around the World Through Wellbeing“.

“SHANTI SLEEP”-Package:

5 bzw. 7- Nächte-Paket mit einem besonderen Schwerpunkt auf Yoga Nidra, geführten Meditation, Pranayama und entspannenden Spa-Behandlungen.

Preise: Ab 821 Euro Person/ 5-Nächte-Package. Ab 934 Euro Person/ 7-Nächte-Package. Die Unterkunft ist nicht im Preis inbegriffen. Gültigkeit: Ab Oktober 2016.

Preise inklusive Nächte auf Anfrage. Weitere Informationen unter: shantimaurice.com

Fotos: (c) Shanti Maurice