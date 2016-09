Klangschalen- Meditation in der Adler Mountain Lodge

Töne hören, spüren, neue Kraft sammeln: Zu einer Klangmeditation auf der Seiser Alm begrüßt die Adler Mountain Lodge in Südtirol ihre Gäste vom 6. bis 11. November 2016. Ganz nach dem Motto „Loslassen, zulassen, sich einfach davon tragen lassen“ entführt die spezialisierte Therapeutin Marlise Rüegger aus der Schweiz zu einer besonderen Entspannungstherapie mit Klangschalen. Die Schallwellen der Klangkörper versetzen den gesamten Organismus bis zur kleinsten Zelle in Schwingung. Durch die Obertöne wird der Atem ruhig und tief, das Gehirn kommt zur Ruhe und Stress baut sich ab.

Das spezielle Arrangement auf der Seiser Alm enthält acht Klangmeditationssitzungen, die Unterbringung in einer Juniorsuite oder einem privaten Chalet, das Adler Kulinarium mit Frühstück, leichtem Mittagessen, Nachmittagsjause und A-la-carte-Gourmetdinner, Soft-getränken und eine Auswahl an erlesenen Weinen und Likören am Abend sowie die Teilnahme am Outdoorprogramm. Ein Aufenthalt von Sonntag bis Freitag kostet ab 1.087 Euro pro Person. Reservierungen nimmt die Lodge unter info@adler-lodge.com oder telefonisch unter +390471723000 an. Weitere Informationen finden sich unter www.adler-lodge.com.