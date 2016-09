Gesund in den Herbst: Thalassotage auf Juist

„Meer“ lautet die simple Übersetzung für das griechische Wort „Thalassa“. Davon hat die autofreie Nordseeinsel Juist mit ihren gerade einmal 500 Metern Breite und ausgedehnten 17 Kilometern Länge mehr als genug. Vom 25. bis 30. September finden die Juister Thalassotage mit zahlreichen Workshops und Kursangeboten statt.

Thalasso-Therapeutin Tomke Wollert wird jede Menge zu tun bekommen, wenn die Thalassotage auf Juist beginnen. Jeden Morgen wird sie am Strandabgang „Strandhotel Kurhaus Juist“ auf die Gäste warten, die sich mithilfe der Kilimatherapie schrittweise an das Reizklima der Nordsee gewöhnen wollen und sich nach einer Woche auch nicht mehr vor dem kühlen, salzigen Bad in der Nordsee scheuen.

Die Klimatherapie ist eine Abhärtungstherapie zur Gesundheitsförderung und freiwilliger Teil der Thalassotage auf Juist. Täglich werden außerdem Workshops rund um die Themen Stress, Erschöpfung, Burn-out, Achtsamkeit und Entspannung angeboten. Dabei geht es immer auch um die wohltuende, heilende Wirkung des Meeres. Die Teilnehmer lernen zum Beispiel, wie Stress zustande kommt, wie sie ihre Stressmuster erkennen und besser mit Stress umgehen können. Sie bekommen verschiedene Übungen und Techniken an die Hand, die sich auch zu Hause anwenden lassen.

Morgens, nachmittags und abends finden zusätzlich zahlreiche Kurse statt. Das Angebot reicht von Qi-Gong, Morgen- und Abendmeditationen mit Klangschalen, Genusstrainings und Stressmanagement über Gymnastikübungen zum Muskelaufbau und zur Mobilisierung der Wirbelsäule bis hin zu speziellen Atemübungen zur Entspannung.

Neben Tomke Wollert begleiten Conny Dollbaum, Heilpraktikerin und Gesundheitstherapeutin und Andrea Kornfeld, Heilpraktikerin, Pädagogin und Gesundheitstrainerin, die Gäste durch die Thalassotage.

Beispiel-Angebot der Kurverwaltung Juist vom 24. September bis 01. Oktober 2016:

Pension ab 533,00 Euro im Doppelzimmer/ 568,00 Euro im Einzelzimmer

Hotel-Pension ab 645,00 Euro im Doppelzimmer/ 680,00 im Einzelzimmer

Hotel ab 792,00 Euro im Doppelzimmer / 855,00 Euro im Einzelzimmer

Ferienwohnung für 2 Personen ab 907,00 Euro

Inklusive: 7 Übernachtungen im Einzel-/Doppelzimmer oder 7 Übernachtungen in einer Ferienwohnung inklusive Überfahrt Norddeich – Juist und zurück, Gepäcktransport vom Hafen Juist bis zur Unterkunft und zurück, TöwerCard inkl. Kurbeitrag, Reiserücktrittskosten-Versicherung, Fahrrad für 5 Tage, Eröffnungsveranstaltung, 45-minütiges individuelles Einzelgespräch, Vorträge und Workshops von Montag bis Freitag, Nachmittagsangebot, Abschlussveranstaltung. Die Gebühr für Workshops und Nachmittagskurse ist im Gesamtpreis enthalten. Jeweils ein Morgen- oder Abendkurs ist ebenfalls im Gesamtpreis enthalten. Zusätzliche Kurse sind für 45,- Euro p.P. buchbar.

Weitere Infos: www.juist.de