Body & Wellness Week im Chedi Andermatt

Top Hill Retreats ist bekannt für intensive Bootcamps oder die Body & Wellness Retreats, die luxuriöse Ferien mit effektivem Training verbinden. Meist finden diese unter der Sonne Ibizas in einer luxuriösen Villa statt, doch diesen Herbst zieht es das Fitnesskonzept in die Schweizer Alpen, genauer gesagt in das The Chedi Andermatt. Diesen Oktober wird das Luxusresort Gastgeber der Body & Wellness Week sein und mit dem Veranstalter Top Hill Retreats ein Programm aus gesunder Ernährung, viel Bewegung an der frischen Bergluft und sportlicher Betätigung bei Yoga und Pilates Kursen anbieten.

Die Body & Wellness Week beginnt am Montag den 03. Oktober 2016 mit einem Ausflug in die Berge gefolgt von der ersten einstündigen Pilates Stunde. Nach dem Dinner folgt ein spannender Vortrag eines erfahrenen Life Coach.

Dienstag bis Freitag startet der Tag mit einem Yoga & Body Art Kurs. Alle Kurse sind für jedes Level geeignet und können auch ohne bisherige Yoga Erfahrungen besucht werden. Ziel der Kurse ist den Körper zu stärken, die Rückenmuskulatur zu kräftigen und die Beweglichkeit zu verbessern. Darauf folgen Wanderungen durch die anliegende Berglandschaft oder die Teilnehmer nutzen die Gelegenheit, um mit dem Fahrrad die Alpen zu erkunden.

Neben „Body“ ist auch „Wellness“ ein wesentlicher Aspekt des Programms. Die Teilnehmer können sich im Wellness Bereich des Hotels verwöhnen lassen und das umfangreiche Spa Angebot erleben. Das 2.400 Quadratmeter große The Spa verfügt über eine exklusive Saunenlandschaft, zehn Deluxe-Spa-Suiten, Hydrothermalbäder, einen 35 Meter langen und von einem Glasdach bedeckten Indoor Pool sowie ein beheiztes Außenbecken mit Blick auf die beeindruckende Alpenkulisse. Bei der Atemtherapie am Mittwochabend lernen die Gäste Methoden, um Stress abzubauen und Verspannungen zu lösen.

Beim Kochkurs am Dienstagabend lernen die Teilnehmer von den erfahrenen Köchen die besten Tipps für eine gesunde Ernährung.

Geleitet werden die Kurse vom 03.- 07. Oktober von Nicole Gibbard, einer Trainerin, die seit 16 Jahren Yoga Kurse in der Schweiz unterrichtet. Sie verbindet den Sport mit viel Bewegung in der Natur und spiritueller Selbstwahrnehmung.

Buchung und weitere Informationen zur Body & Wellness Week unter: www.tophill-retreats.com, www.ghmhotels.com/de/andermatt/packages-promotions/rejuvenate-in-style-body-wellness/ sowie reservations@chediandermatt.com oder info@tophill-retreats.com.

Foto: (c) www.chediandermatt.com