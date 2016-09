Neueröffnung: Emotion Spa im Dorint Oberursel

Seit dem 1. September betreibt die Spa Group Europe das Emotion Spa im Dorint Hotel, Frankfurt/Oberursel.

Das Emotion Spa bietet auf 360 m² verschiedenste Verwöhnmöglichkeiten an: Modernste Fitnessgeräte, eine 90 Grad Sauna, ein Dampfbad, Fußbäder sowie diverse Massagen und kosmetische Behandlungen. Nach einem Saunagang kann man neue Energie auf der Sonnenterasse tanken, bevor es in die Dampfsauna und zum abschließenden Cocktail an die Bar geht.

In allen Bereichen des Spas arbeiten ausgebildete KosmetikerInnen und MasseurInnen. Das Spa arbeitet exklusiv mit der Marke BABOR zusammen. Die Bauty-Marke aus Deutschland bietet Systempflege auf High-Tech-Niveau, Beauty Innovationen im Einklang mit der Natur und ein respektvoller Umgang mit all ihren Ressourcen. Mit exklusiven Produkten und effektiven Treatments bekommt die Haut was sie sicht- und fühlbar schöner pflegt.

Der Fitness Bereich ist täglich von 7:00 – 22:00 Uhr für Hotelgäste geöffnet, Eintritt mit Zimmerkarte. Tageskarten sind zum Preis von 18€ erhältlich. Die Nutzung ist für Hotelgäste kostenlos. Ab einer Massage von 50 Minuten ist die Tageskarte für den Spa Bereich im Preis enthalten.

oberursel.emotionspa.de

oberursel@emotionspa.de

Telefon: +49 (0) 6171-2769917

Öffnungszeiten:

Fitnessraum: täglich von 7:00 bis 22:00 Uhr

Wellness & Spa: Montag – Freitag: 15:00 am – 22:00 Uhr, Wochenende und Feiertage: 8:00 – 19:00 Uhr

Emotion Spa Oberursel

c/o Dorint Hotel

Königsteiner Straße 29

61440 Oberursel