Umfrage: Erfolgsfaktoren von Wellnessbereichen im Hotel

Unsere Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wenn Stress und Belastung in unserem Alltag zunehmen und die Tage schneller und lauter werden, wächst auch das Bedürfnis nach Ruhe, Entspannung und Erholung. Also ab ins Wellnesshotel und den Alltag für kurze Zeit hinter sich lassen! Wie aber sieht das Wellness-Erlebnis der Zukunft aus? Trends wie die Digitalisierung machen vor den Wellnessbereichen nicht halt. Hotelgäste erwarten in Zukunft eine personalisierte Ansprache mit passenden Angeboten – im Hotel und damit auch bei ihrem individuellen Wellnesserlebnis.

Wünsche der Gäste helfen passgenaue Angebote zu entwickeln

Was aber wünschen sich die Gäste heute und in Zukunft genau? Welche Angebote sind für Hoteliers und Spa-Manager interessant? Um bedarfsgerechte Angebote für die Zukunft zu konzipieren, werden zuerst die Antworten auf diese Fragen ermittelt. Im Rahmen des Projekts FutureHotel führt das Fraunhofer IAO aktuell zwei Befragungen durch –unter Hoteliers und Spa-Managern einerseits, andererseits unter Hotelgästen. Angaben zu Zahlen, Daten und Fakten rund um die Ausstattung und den Betrieb der Wellnessbereiche sollen helfen, einen Überblick über den Status quo in der Hotellerie zu gewinnen.

Die Befragung ist unter s.fhg.de/spapersonal zu finden.

Um mehr über die Anforderungen an den Wellnessbereich von Hotels zu erfahren, befragt das Projektteam parallel auch die Hotelgäste. Das Nutzungsverhalten und die gewünschte Ausstattung sind dabei ebenso von Interesse wie die Wünsche in Bezug auf Neuerungen und Innovation. Die Befragung der Hotelgäste ist online unter s.fhg.de/spagaeste zu finden.

Wellness-Preise zu gewinnen

Wer an der Befragung teilnimmt, hilft nicht nur, das Wellnessangebot in Hotels mitzugestalten. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Gästebefragung verlost das Fraunhofer IAO darüber hinaus wertvolle Preise: einen in ganz Deutschland einsetzbaren Wellness-Gutschein der Wellness-Stars im Wert von 400 Euro, einen Wellness-Tag mit einer besonderen Anwendung im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe sowie hochwertige Bademäntel mit Kapuze der Firma KLAFS. Außerdem erhalten die Teilnehmenden auf Wunsch die Ergebnisse der Studie.

Mithilfe der Studie, die noch bis Ende Dezember 2016 läuft, entwickeln Partner aus Forschung und Praxis im Projekt FutureHotel gemeinsam innovative Konzepte für Wellnessbereiche. Diese Konzepte können interessierte Hotels nutzen, um dem eigenen Betrieb die Zukunft zu sichern.

Foto: (c) ThinkstockPhotos, RossHelen