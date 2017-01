Verlosung: Lindner Hotel & Spa Binshof

Noch bis Montag, 1. August 2016, läuft unsere aktuelle Verlosung aus der SPA inside. Zu gewinnen gibt es 2 Nächte im Lindner Hotel & Spa Binshof im Doppelzimmer, inklusive Frühstück und Abendessenfür zwei Personen. Dazu kommt die freie Nutzung des gesamten Wellnessbereichs und als Treatment das Klanglicht-Baden in der Solegrotte im Spa.

Das Lindner Hotel & Spa Binshof ist perfekt für abwechslungsreiche und entschleunigende Tage zu zweit. Ob Genuss und Entspannung, Kultur und Vergnügen – alles liegt ganz nah beieinander: Die Dom-Stadt Speyer umgeben von Weinbergen, Feldern und Seen vor der Tür, Mannheim und Heidelberg einen Katzensprung entfernt. Doch eigentlich muss man den Binshof gar nicht verlassen. Man will sich ja erst einmal „einleben“ im 4-Sterne-Hotel, das mit einem tollen Mix aus historischen und modernen Bauelementen und ausgesprochen gemütlichen 133 Zimmern und Suiten begeistert. Und entspannen will man erst recht. Im 5200 Quadratmeter großen Wellnessbereich „Spa Binshof“ sind Wellnesstraditionen aus aller Welt zuhause. Beispielsweise eine Saunalandschaft mit sieben verschiedenen Saunen, Innen- und Außenbäder mit Whirlpools und ein großzügiger Spa-Garten mit Liegewiese. Besondere Highlights: Das türkische Hamam, das orientalische Rasul und die Solegrotte. Dort schwebt man im salzhaltigen 38 Grad Celsius warmen Wasser bei Lichtinszenierungen und Musik.

