Schönheitsfarm Gertraud Gruber: Ein Ort für ganzheitliches Wohlbefinden

Vor 60 Jahren gründete Gertraud Gruber in Rottach-Egern die erste Schönheitsfarm Euopas. Ihre klaren Grundsätze der Ganzheitskosmetik sind heute aktueller denn je.

Keine aufwändig gestaltete Hotelauffahrt, kein großes Schild … und doch weiß jeder in Rottach- Egern, wen man am Berta-Morena-Weg 1 antrifft: Die „Gruberin“ und ihre Schönheitsfarm. Was vor 60 Jahren in einem kleinen Gästehaus einer ehemaligen Silberfuchsfarm begann, hat sich längst zu einer ganzheitlichen Wohlfühloase etabliert – weit über die Grenzen von Rottach-Egern hinaus. Mit den typischen Spas und Wellnesshotels ist die Schönheitsfarm von Gertraud Gruber nicht zu vergleichen. Das will hier auf der Farm aber auch keiner, warum auch? Denn das Konzept ist so einzigartig wie genial.

Rundum in guten Händen

Seit Jahren wird hier, völlig unaufgeregt das gelebt, wofür in anderen Spas eine ganze Armada von Spezialisten angeheuert wird: eine individuelle, liebevolle Betreuung der Gäste, um den Gleichklang von Körper, Geist und Seele wieder herzustellen. Eine Woche lang gibt es täglich! individuelle Kosmetikbehandlungen sowie Körpermassagen, Kräuterbäder und -packungen plus Bürstenmassagen. Außerdem: Gymnastik, Ismakogie (sanfte Bewegungslehre gegen Haltungsschäden), Yoga, Qi Gong, Rückenschule, Wassergymnastik und Beckenbodengymnastik. Eine wichtige Rolle spielt die Ernährung auf der Schönheitsfarm. Die ist vitalstoffreich und ohne Zucker. Es gibt weder Fertig- noch Halbfertigprodukte. Die Basis bilden selbst gemahlenes Bio-Getreide, kalt gepresste Pflanzenöle und Produkte aus der Region. Wer mag, bucht die „Basische Entsäuerungswoche“, vor allem bei Magen-, Darm- und Hautproblemen, Gelenkschmerzen und Migräne zu empfehlen. Wovon alle „Wiederholungstäter“ schwärmen (und davon gibt es viele): Das Frühstück wird tatsächlich jeden Morgen ans Bett serviert!

Frauen unter sich

Im Übrigen haben auf der Schönheitsfarm Männer tatsächlich nichts zu suchen. Hier steht ausschließlich die Frau im Mittelpunkt. Ist das noch zeitgemäß, wo überall Paar-Behandlungen gepusht werden? Unbedingt! Gerade die Frauen, die Beruf, Familie und Haushalt scheinbar mühelos miteinander verbinden, immer mit dem eigenen Anspruch auf Perfektion und Höchstleistung, gelangen irgendwann einmal an ihre Grenzen, fühlen sich müde, ausgelaugt. Sie sehnen sich nach tiefer Ruhe und Entspannung, wollen vielleicht endlich einmal wieder ausschlafen, Yoga üben ohne Zeitdruck, offen über Haut- oder Gewichtsprobleme reden – sich ausschließlich um sich kümmern. Die eine nimmt ein Sabbatical in Indien, die andere bucht einen Meditations-Kurs am Meer – nach meinem Besuch bei Gertraud Gruber würde ich jeder erst einmal eine Woche am Berta-Morena-Weg 1 empfehlen. Und dazu unbedingt ein Bei den täglichen Beautyanwendungen wird natürlich Gertraud Gruber Kosmetik verwendet. Selbst hypersensible Haut kommt dabei wieder in Balance Gespräch mit der „Gruberin“. Mit ihren 93 Jahren ist sie noch jeden Tag auf der Schönheitsfarm und versprüht Energie, Charme und Lebensfreude – ein Vorbild für alle Frauen, die mitten im Leben stehen.

Wohlfühlen

Wohnen Die 75 gemütlichen Zimmer und vier Appartements verteilen sich auf das Haupthaus sowie auf weitere vier Gästehäuser. Das weitläufi ge Gelände mit schönen alten Bäumen punktet im Sommer zudem mit einer Liegewiese.

Die 75 gemütlichen Zimmer und vier Appartements verteilen sich auf das Haupthaus sowie auf weitere vier Gästehäuser. Das weitläufi ge Gelände mit schönen alten Bäumen punktet im Sommer zudem mit einer Liegewiese. Küche Weder anziehen, noch schminken … Sie müssen morgens allenfalls das Kissen in die richtige Position rücken, denn das Frühstück kommt ans Bett. Mittags ruft ein Gong zum gemeinsamen Essen (Auf Wunsch Vollwert, reduziert, vegetarisch oder auf basischer Grundlage).

Wellness Im Haupthaus gibt es ein Schwimmbad und Saunen. Top geschulte Kosmetikerinnen und Masseure stehen täglich für Gesichts- und Körperanwendungen sowie u.a. Klangmassage, Cranio-Sakrale-Therapie und Akupunkturmassagen zur Verfügung. Yoga und Pilates übt man im Meditationspavillon.

Im Haupthaus gibt es ein Schwimmbad und Saunen. Top geschulte Kosmetikerinnen und Masseure stehen täglich für Gesichts- und Körperanwendungen sowie u.a. Klangmassage, Cranio-Sakrale-Therapie und Akupunkturmassagen zur Verfügung. Yoga und Pilates übt man im Meditationspavillon. Lage Die Schönheitsfarm findet man mitten in Rottach-Egern, wenige Minuten vom See entfernt in einer ruhigen Wohngegend. Man wohnt in verschiedenen Häusern, die in einem weitläufi gen Park stehen.

Schönheitsfarm Gertraud Gruber

Berta-Morena-Weg 1

83700 Rottach-Egern

Tel. +49 8022 2740

info@schoenheitsfarmgruber.de

www.schoenheitsfarm-gruber.de