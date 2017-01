Das Tegernsee – Schöne Aussichten, Design, Genuss und Spa

Hoch überm Tegernsee in Tegernsee findet man das Tegernsee. Der Hotelkomplex umfasst vier Gebäude, die zusammen ein rundum harmonisches Ganzes ergeben.

Wenn man zum Hotel „Das Tegernsee“ will, muss man hoch hinaus. Und ist man dort angekommen, erfreut einen erst die grandiose Aussicht auf den See und dann der sehr herzliche Empfang an der Rezeption des Hauses. Man wird mit Namen begrüßt, das Auto verschwindet in der Garage, der Koffer in Richtung Zimmer. Und so kann man ohne lästiges Gepäck schon mal einen kurzen Blick in die gemütliche Lobby werfen, um dann staunend die eindrucksvolle Wendeltreppe nach oben zu steigen. Designfreunde haben an diesem Vier- Sterne-Superior-Hotel sicher ihre pure Freude. Nach umfassenden Aus- und Umbauten im Vorjahr ist das ehemalige Hotel Bayern ein richtiges Schmuckstück geworden. Sicher keine leichte Aufgabe, denn das Areal besteht aus dem historischen Sengerschloss und weiteren drei recht unterschiedlichen Häusern. Diese wurden geschickt miteinander verbunden und bieten den Gästen nun in sich geschlossene stimmige Wohlfühl-Wohnwelten. Die Rezeption (mit einem eigens angefertigen Tresen aus Weidenkorb) und die sonnendurchflutete Lobby mit Kamin, Flügel und eleganten Ledersesseln sind im Haus Tegernsee untergebracht. Die Zimmer und Suiten dort punkten mit modern-alpinem Stil. Loden, Filz, Echtholz-Parkett und wohl platzierte Farbtupfer in Grün, Senfgelb, Blau, Rot und Orange sorgen für heitere Gemütlichkeit.

Schicke Retro-Atmosphäre

Etwas Besonderes sind sicher die acht Doppelzimmer in der Herberge Quirin, die sich zwischen dem Haus Tegernsee und dem Schloss befinden. Hier wohnten früher die Bediensteten. Mit reduziertem Design in Naturweiß und den Farben Braun und Indigoblau hat man eine schicke Retro-Atmosphäre geschaffen. Ein Hingucker sind die weißblauen Kacheln im Bad, das einer Waschschüssel nachempfundene Waschbecken und die eigens für das Hotel hergestellten Kupfer-Armaturen. Herrschaftlich geht es im Schloss nebenan zu. Stuck, Marmorbäder und Parkett begeistern vor allem Hoch- zeitspaare, die am liebsten im ganz in Weiß gehaltenen Barocksaal feiern. Im denkmalgeschützen Sengerschloss sind zudem das Restaurant Senger und die schicke Alpenbrasserie zu finden. Hier kommen gern auch Außer-Haus- Gäste zu Kaffee und Kuchen, um das grandiose Panorama zu genießen. Das letzte im Bunde ist das Haus Wallberg: Klare Architektur, klares Design mit eigenes angefertigten Eichenholzmöbeln.

Wasserfreuden im Spa

Im Haus Wallberg ist auch das ansprechende Spa des Hotels untergebracht. Kalkstein, Treibhölzer, Flusskiesel, sanfte Grün- und Grautöne erinnern an den nahen Tegernsee, den man vom ganzjährig beheizten Außenpool und der Sonnenterrasse aus sehen kann. Dieser Ausblick wird einem auch von den sechs Behandlungsräumen geboten. Allerdings genießt man dort eher mit geschlossenen Augen eine der exklusiven Anwendungen. (FH)

Wohlfühlen

Wohlfühlen

Wohnen Eigentlich müsste man einmal in jedem der vier Häuser übernachten, um seinen Favoriten zu wählen. Liebevoll und mit viel Geschmack sind sie alle eingerichtet. Unsere Lieblingssuite (mit Erker) findet man im Haus Tegernsee.

Küche Haus- und Tagesgäste haben die Wahl zwischen dem eleganten Restaurant Senger und der schicken Alpenbrasserie (mit Weinstube) im historischen Sengerschloss. Serviert wird Regionales und Internationales, frisch und kreativ interpretiert. Im Sommer lädt der hoteleigene Biergarten zum Verweilen ein.

Wellness Im Spa kann man den ganzen Tag verbringen, denn für genügend Abwechslung ist gesorgt (verschiedene Saunen, Dampfbad, Innen- und Außenpool, Sonnenterrasse, Ruheraum und ein sehr gut ausgestatteter Fitnessraum). Außerdem bietet die Spa-Bar leichte Vital-Snacks. In den sechs Behandlungsräumen wird man mit zwei hauseigenen Produktlinien verwöhnt (je eine für Gesicht und Körper). Und das Hotel ist exklusiver Partner der Anti-Aging-Linie Priori. Pure Entspannung bieten wohltuende Bäder und ein Rhassoul. Unbedingt zu empfehlen sind auch die ganz klassischen Massagen.

Lage Das Tegernsee liegt idyllisch am Südhang der gleichnamigen Stadt, auf 800 m Höhe mit einem grandiosen Panorama auf den See. Gewohnt wird in vier Häusern, jedes bietet eine andere Wohnwelt. Vom Hotel aus starten verschiedene Wanderwege.

Das Tegernsee

Neureuthstraße 23

83684 Tegernsee

Tel. +49 8022 1820

info@dastegernsee.de

www.dastegernsee.de